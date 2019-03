Mehr Teaser zu neuem Vampire: The Masquerade

Letzten Monat berichteten wir, dass eine fiktive Dating-App namens Tender als Teaser für ein neues Vampire: The Masquerade-Spiel einzuschätzenb ist. Mit der Game Developer Conference (GDC) in dieser Woche werden die Augen auf San Francisco gerichtet, um die Angelegenheit zu klären. Und Paradox Interactive ist nicht schüchtern, wenn es darum geht, weiter zu locken. Ein Tweet macht deutlich, dass am 21. März, also Donnerstag, etwas passiert. Was das ist, bleibt abzuwarten, aber wir bekommen mehr Screenshots von dem, was auch immer kommt. Und die Fans werden ermutigt, sich die Tender-Beta anzusehen, um zu erfahren, ob sie das Geheimnis lösen können. Paradox fragt: "Werden wir endlich unseren Seelenverwandten bekommen? Was bedeutet das alles?" Wir wissen es nicht, aber schauen euch die Bilder unten an, um zu sehen, ob ihr zumindest ein wenig vom Puzzle zusammensetzen könnt.