Halo-Insider dürfen Master Chief Collection für PC früher testen

Erst letzte Woche wurde die Halo: The Master Chief Collection für PC bestätigt. Und jetzt wissen wir dank Halo Waypoint, dass das Halo Insider Programm auch die PC-Version beinhalten wird, da die Benutzer "exklusive Möglichkeiten erhalten, an öffentlichen Flights von laufenden Halo-Spielversionen teilzunehmen und den Entwicklungsteams Feedback zu geben. Halo-Insider, die sich für Konsolen- oder PC-Flights entscheiden, werden für Spiele mit Halo-Spielen in der Entwicklung berücksichtigt", heißt es in einem späteren Abschnitt dazu, dass manche Spieler die PC-Fassung schon früher ausprobieren dürfen.

Darüber hinaus enthält das FAQ noch eine Handvoll weiterer Details, darunter die Tatsache, dass die für PC-Testrunden ausgewählten Personen am Ende oft Umfragen erhalten, um "wichtige Informationen zu erfassen. Es wird auch gesagt, dass Steam eine große Priorität hat und dass du auch deine SteamID einreichen musst, da dies der einzige Weg ist, ein Spiel zu bauen.