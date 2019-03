343 Industries bedankt sich für Pizza-Flut von Halo-Fans

Letzte Woche haben wir berichtet, dass 343 Industries mit Lieferpizzen überflutet wurde von der Halo-Community, nachdem sie via Reddit etwas zu Halo: The Master Chief Collection für PC versprochen hatten. Community-Direktor Brian Jarrard bedankte sich schließlich und bat, keine Pizzen mehr zu schicken, weil man sie einfach nicht mehr essen könne und keinen unnötigen Abfall produzieren wolle.

Das hätte das Ende der Geschichte sein können, aber 343 Industries war offensichtlich so dankbar, nachdem es all diese kostenlosen Abendessen bekommen hatte, dass sie nun beschlossen, den Halo-Fans etwas Salami-Pizza anzubieten. Das ist es, was sie gestern auf Twitter geschrieben haben:

"Danke für die Begeisterung über die Nachricht, dass Halo: The Master Chief Collection auf den PC kommt. Als Zeichen der Dankbarkeit möchten wir euch eine heiße Scheibe Salami in Halo 5 anbieten. Springt noch heute online und holen euch euren kostenlose Last Slice Skin!" Das alles wurde mit einem kurzen Video veranschaulicht, das unten zu finden ist. Was hältst du von dieser Art, der Halo-Gemeinschaft Dankeschön für den Pizzaspaß zu sagen?