Vier Charaktere aus Dead of Alive 6 nun dauerhaft Free-to-play

Wenn Dead or Alive 6 im Auge behalten hat, aber noch nicht bereit ist, den sprichwörtlichen Sprung zu wagen und zu kaufen, für denjenigen könnte die neuesten Nachrichten aus Koei Tecmo von Interesse sein. "Warum?", hören wir dich mit angehaltenem Atem fragen. Nun, weil der Publisher gerade eine Free-to-Play-Version des neuesten Prügelspiels von Team Ninja herausgebracht hat.

Diese kostenlose Version des Spiels mit dem Beinamen Dead or Alive 6: Core Fighters ist auf allen drei Plattformen (PC, PS4, Xbox One) erhältlich und enthält vier Basischaraktere und eine Auswahl an Spielmöglichkeiten. Das bedeutet, dass Kasumi, Hitomi, Diego und Bass für alle gratis zugänglich sind, und du kannst Schlachten online spielen, sowie Versus, Arcade, Time Attack, Training, Quest und die Einführung in den Story-Modus sowie DOA Central (die Hub-Welt, in der man die Kostüme und den ganzen Kram austauschen kannst).

Klingt das nach einem guten Deal?