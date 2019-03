Gratis-Update Beyond will Multiplayer von No Man's Sky radikal ändern

Das im Sommer erscheinende Gratis-Update Beyond soll das bisher "ehrgeizigste Kapitel von No Man's Sky" eröffnen. Das Update kommt für Xbox One, Playstation 4 und PC. Mit seinem brandneuen Social- und Multiplayer-Erlebnis will dieses Update die Spieler zusammenbringen wie nie zuvor. Es verspricht uns neue Interaktionen und "radikale neue Möglichkeiten, das Universum zu entdecken." Es erfordert kein Abo, beinhaltet keine Mikrotransaktionen und ist für alle bestehenden Spieler vollkommen kostenlos. Der Multiplayer ist jedoch nur ein Teil des Updates. In den kommenden Wochen kriegen wir mehr zu hören.