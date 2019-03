Pierre Taki per Patch als Olaf aus Kingdom Hearts III entfernt

Neulich berichteten wir, dass Segas Judgment in Japan aus dem Verkauf gezogen hatte, nachdem der Schauspieler der Hauptfigur des Spiels, Pierre Taki, wegen Verwendung von Kokain in Japan verhaftet wurde. Und jetzt hat Square Enix angekündigt, dass Takis Arbeit auch aus Kingdom Hearts III gepatcht wird. Taki spricht dort Olaf in der Eiswelt des Spiels, wie er es in den Filmen getan hat, aber jetzt wird er ersetzt, wobei Square Enix in Zukunft weitere Details verspricht. Das betrifft uns im Westen jedoch nicht, da Josh Gad seine Rolle wieder aufnahm und Taki hierzulande nicht beteiligt war. Dennoch: Was hältst du von dieser Situation?