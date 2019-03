Die Gute Fabrik enthüllt Mutazione für PC und PS4

Die Gute Fabrik ist ein Indie-Entwickler, der dazu neigt, andere Spiele zu entwickeln als der Indie-Mainstream (Johan Sebastian Joust aka Sportsfriends und Where is my Heart?). Ihr nächstes Spiel fällt ebenfalls in die einzigartige Kategorie und heißt Mutazione. Dieses Abenteuerspiel, das als mutierte Seifenoper beschrieben wird, bietet einen auffälligen visuellen Stil und eine Erzählung, die das persönliche Drama der Charaktere betont. Mutazione wird in diesem Jahr auf PC (und Mac) sowie Playstation 4 veröffentlicht. Wir haben einen ersten Teaser und ein paar Bilder.