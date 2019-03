Bioware antwortet auf ehrlich-freundliche Besorgnis von Anthem-Fan

Es ist kein Geheimnis, dass nicht jeder glücklich ist, wenn es um Biowares Anthem geht, und Anfang dieser Woche teilte Reddit-Benutzer harishcs via Reddit, einige der Probleme, die die Community hat, die mit folgender Nachricht endete: "Abschließend möchte ich nur sagen, dass wir als Gemeinschaft immer noch an dich glauben, wir glauben immer noch an dieses Spiel und wir glauben immer noch, dass all das vorbeigehen wird und wir etwas Großartiges daraus machen können und alles, was wir im Gegenzug verlangen, ist, dass du mit uns sprichst."

Und das taten sie auch, als Anthem Global Community Manager Jesse Anderson mit einer ähnlich langen Nachricht antwortete und sich bei Harishcs für die Zeit und den Ton bedankte. Anderson fügt auch hinzu, dass Entwickler viel wahrscheinlicher reagieren, wenn Kommentare respektvoll sind, so wie es der oben erwähnte war.

Der vielleicht wichtigste Abschnitte ist jedoch der folgende über Feedback: "Für das Feedback haben wir eine große Anzahl von Änderungen vorgenommen, die auf dem basieren, was die Spieler uns gesagt haben. Du willst nicht jedes Mal zur Schmiede laufen, um eine Expedition zu starten? Wir haben die Möglichkeit hinzugefügt, überall in Fort Tarsis zu starten, was auf das Feedback der Spieler zurückzuführen ist. Möchten ihr sehen, wie Beute von Bossen in den Festungen optisch fallen gelassen wird? Hinzugefügt wegen des Spielerfeedbacks. Wenn ihr über Feedback zu Loot im Allgemeinen sprecht (und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr es macht), habe ich bereits gesagt, dass das Team diskutiert und dass in den nächsten Tagen wahrscheinlich mehr geteilt werden wird. Ich weiß, dass jeder wissen will, wann, aber ich habe diese Antwort nicht. Wir ignorieren kein Feedback von Spielern, manchmal dauert es einfach etwas länger, da die Dinge länger diskutiert werden müssen. Wir wollen nichts sagen, was wir nicht tun können, oder falsche Informationen geben. Wie Chad Robertson in einem Tweet sagte, sind wir auch nicht glücklich darüber, wo Loot ist, also wisst ihr, dass sie ganz oben auf unserer Prioritätenliste steht."