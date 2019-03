Amy Hennig und Raph Koster sprechen bei Google auf GDC

Als ob die Vorfreude auf Googles Enthüllung zur Game Developer Conference (GDC) am 19. März 2019 nicht schon groß genug wäre. Der US-Gigant wird dort seine Gaming-Pläne enthüllen - und der Google Developers Twitter-Konto hat den Hype noch weiter angeheizt. Erst gestern wurde bekannt, dass sich Ubisoft and id Software der Show anschließen werden. Und jetzt wurde gezwitschert das die erfahrene Entwicklerin Amy Hennig neben Crystal Dynamics und Raph Koster auch erscheinen wird, wobei alle drei am 19. März um 24 Uhr deutscher Zeit auf einem Panel erscheinen werden.

Hennig ist bekannt für eine Reihe von Spielen, darunter ihre Zeit als Regisseurin für die Uncharted-Serie, und Koster ist vor allem für seine Arbeit als Lead Designer von Ultima Online bekannt. Crystal Dynamics ist jedoch ein Entwickler, der an der neu gestarteten Tomb Raider-Trilogie gearbeitet hat und gerade an einem Avengers-Projekt werkeln. Und hey, auch Jade Raymond arbeitet mittlerweile für Google. Das wird eine ganz schon große Nummer...