Verschwörung der Schatten erweitert Hearthstone um Schurkenliga Ü.B.E.L.

Die übelsten Schurken Azeroths schließen sich in Verschwörung der Schatten zu einem Bündnis zusammen. In dieser Erweiterung für Hearthstone: Heroes of Warcraft schlüpfen Hearthstone-Spieler rund um den Globus in die Rolle der Bösewichte. Spieler können sich dem Schurkentrupp ab dem 9. April anschließen und ihre Gegner mit 135 niederträchtigen neuen Karten und diabolischen neuen Mechaniken das Fürchten lehren. Diese Erweiterung bildet zugleich den Anfang der ersten zusammenhängenden Hearthstone-Geschichte, die ein gesamtes Jahr umspannt.

Nach seiner Niederlage gegen die Forscherliga musste der Meisterdieb Rafaam einsehen, dass seine Schurkenhaftigkeit allein nicht ausreichen würde, um all seine finsteren Pläne in die Tat umzusetzen. Seither hat er sich in den Schatten verborgen und für seine Schurkenliga Ü.B.E.L. die gemeinsten Bösewichte des gesamten Hearthstone-Universums rekrutiert. Zu Rafaams Supertrupp gehören König Togwaggel, Madame Lazul, der unerschütterliche Dr. Bumm und Hagatha die Hexe, die alle aus vergangenen Hearthstone-Erweiterungen bekannt sind. In Verschwörung der Schatten versuchen die Erzhalunken auf ein Neues, ihre bösen Pläne zu verwirklichen - diesmal mit der tatkräftigen Unterstützung von Hearthstone-Spielern.