OP-SpaÃŸ fÃ¼r alle: Gratis-Wochenende in Two Point Hospital

Das Two Point Hospital bekommt Besuch von Sega-Gastmarken und feiert damit sein kostenloses Open Surgery Free Weekend auf Steam bis 18 Uhr am 18. März 2019. Das Motto lautet: Unser Krankenhaus soll schöner werden. Gegenstände aus Endless Space und Endless Dungeon, Total War: Three Kingdoms und Football Manager sind am Start (und eine Gastkrankheit aus der Half-Life-Serie). Also: OP-Handschuhe rausholen, Maske auf und schnell geschnitten!