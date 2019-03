Dotemu zeigt schneller Gameplay aus Windjammers 2

Die Retro-Zurückbringer von Dotemu zeigen uns in einem frischen Gameplay-Trailer das dynamische Powerdisc-Gameplays von Windjammers 2. Der Clip stellt außerdem mit Max einen weiteren, neu geschaffenen Charakter vor und zeigt den Serienliebling Mita neben dem bereits zuvor bestätigten Kraftpaket Wessel und der Newcomerin Grace. Im Trailer ist auch einen Teil der neuen Fähigkeiten sichtbar, die es den Athleten in Windjammers 2 ermöglichen werden, mit der Frisbee zu glänzen. Alle Spieler können völlig neue Sprünge, Schläge und Slapshots in ihre kompromisslosen Darbietungen auf dem Platz einfließen lassen.