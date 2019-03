Firestorm-Modus landet Ende März in Battlefield V

Anfang dieses Monats berichteten wir, das der Firestorm-Modus in einer öffentlichen Meldung im Menü von Battlefield V aufgetaucht war. Das hat viele zu Spekulationen darüber veranlasst, dass der bevorstehende Battle Royale bald landen würde. Es stellt sich heraus, dass wir alle Recht hatten, denn der Battle Royale für Battlefield V kommt am 25. März an, und wir haben sogar einen neuen Trailer vor dem Start.

Zusammen mit der üblichen Mischung aus dem Auftauchen und dem Erschießen von Feinden sehen wir auch Soldaten, die Traktoren fahren und an Seilen herumschleppbare Waffen benutzen. Sichtbar sind auch Luftangriffe, ein Amphibienfahrzeug, ein Hubschrauber und den Feuersturm selbst.

Glaubt ihr, der Battle Royale von DICE kann was reißen?