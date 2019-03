Castlevania: Harmony of Despair für Xbox One verfügbar

Larry "Major Nelson" Hryb hat angekündigt, dass eines der etwas weniger bekannten Castlevania-Games (und auch das letzte 2D-Spiel in der Serie), nun via Abwärtskompatibilität von Xbox 360 Spielen auf der Xbox One spielbar ist. Es geht natürlich um Castlevania: Harmony of Despair - und wie immer kannst du es einfach herunterladen und spielen, wenn du es bereits als Disc besitzt. Alternativ ist das Spiel im Microsoft Store für 14,39 Euro verfügbar.