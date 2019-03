Snooker 19 im Frühling 2019 für PC, PS4, Xbox One und Switch

Ripstone Games hat in Partnerschaft mit Lab42 und World Snooker heute bekanntgegeben, dass Snooker 19 im Frühling 2019 für PC, Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheint - also recht bald. Diese Ankündigung wurde durch den ersten Gameplay-Trailer von Snooker 19 begleitet, der die von der Unreal Engine 4 unterstützten Visuals, realistische Physik und die 3D-Gesichtsscans zeigen, die das Spiel unglaublich detailgetreu zum Leben erwecken.