Survival-Modus Bloody Palace bald gratis für Devil May Cry 5

Dämonenjäger, aufgepasst: Ab dem 1. April 2019 (kein Aprilscherz!) wird's so richtig dämonisch - ab dann ist nämlich der Bloody Palace Mode für alle Besitzer von Devil May Cry 5 als kostenloses Update erhältlich. Bloody Palace ist ein Survival-Modus, in dem sich Spieler Horden von immer schwieriger zu besiegenden Dämonen entgegenstellen. Dante, Nero oder V kämpfen dabei aber nicht nur gegen die Monster, sondern auch gegen die Zeit - die Uhr tickt, während Spieler ihr stylishes Können in mehreren Leveln so richtig auf die Probe stellen. Bis dahin lest unseren Guide zu allen geheimen Missionen in DMC 5 und freut euch auf die Horden.