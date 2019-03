Cloud-Gaming-Funktion von PS Now im Härtetest

Playstation Now ist endlich in mehreren europäischen Ländern live, und wir haben uns entschieden, die Cloud-Gaming-Funktion des Dienstes auszuprobieren. Mit PS Now können wir die Spiele direkt auf die PS4 oder den PC streamen, ohne die Spiele selbst zu installieren oder auszuführen. Wir wählen Mortal Kombat X auf PS4 und Ninja Gaiden Sigma 2 auf PS3, da diese beiden Spiele schnelle Eingaben vom Spieler erfordern.

Ist es dasselbe wie ein Spiel zu spielen, das auf der Konsole läuft? Nein, ist es nicht. Es gibt Momente, in denen wir eine leichte Verzögerung bemerkt haben, und die Bildqualität ist nicht ganz so gut, aber sie ist trotzdem beeindruckend und für die meisten Spiele perfekt.

Wir spielten mit einer 100-Mbit/s-Verbindung über Ethernet-Kabel auf einer PS4. Die Aufnahme wurde mit unserer PC-Capture-Karte gemacht und sie hatte ein paar Probleme, wie etwa das Fehlen eines Bildes für eine Sekunde und einen seltsamen Soundfehler (das war die Schuld unserer Capture-Karte, nicht von PS Now.

Mortal Kombat X

Ninja Gaiden Sigma 2