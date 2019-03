Spielt Lady Gaga in Cyberpunk 2077 mit?

Lady Gaga ist eine unglaublich erfolgreiche Künstlerin mit vielen Auszeichnungen - darunter auch einem Oscar - und jetzt deutet ein aktueller Bericht an, dass sie womöglich in einem der größten kommenden Videospiele eine Rolle spielt, nämlich in Cyberpunk 2077. Der französischer Website Actugaming zufolge haben mehrere Quellen bestätigt, dass die Künstlerin im polnischen Studio von CD Projekt Red gesehen wurde und dass eine Zusammenarbeit für das futuristische Spiel stattfindet.

Der Bericht behauptet, Lady Gaga sei für eine Motion-Capture-Session dort gewesen. Und während nichts davon bestätigt ist, hat der Twitter-Account zu Cyberpunk 2077 gezwitschert mit Bezug auf einen alten Tweet von Gaga im September letzten Jahres... nicht, dass das jetzt etwas Besonderes bedeuten würde. Würdest du Lady Gaga im Cyberpunk 2077 willkommen heißen? Als Androidin? Als Kämpferin? Als Auftraggeberin?