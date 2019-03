Wargaming und Frag Lab machen "Next-Gen-Free-to-Play-Shooter"

Wargaming hat eine Partnerschaft mit dem ukrainischen Entwicklerstudio Frag Lab verkündet, um einen "Next-Gen-Free-to-Play-Shooter mit fast einem Dutzend Amazon Web Services (AWS)-Produkten sowie Amazon GameLift dezidiertem Server Hosting und der Amazon Lumberyard AAA Game Engine zu bauen". Frag Lab ist ein 125-köpfiges Studio mit Sitz in Kiew, das von einem Team gegründet wurde, das zuvor am Crysis-Franchise, Battlefield 2 und zuletzt an Warface gearbeitet hat.