Avengers: Endgame mit brandneuem Trailer

Avengers: Infinity War brachte die Fans des Marvel Cinematic Universe wirklich in Schwung, aber jetzt haben wir Avengers: Endgame, auf den wir uns freuen können, wenn der Film am 26. April 2019 erscheint. Nun wurde ein brandneuer Trailer veröffentlicht, um uns in die Stimmung für einen weiteren heroischen Kampf zu bringen. Dies ist ein kleiner Rückblick auf die Anfänge der Avengers, zum Beispiel in den ursprünglichen Filmen von Captain America und Iron Man. Und die schallende Aussage "Was auch immer nötig ist!" spornt diejenigen an, die sich wehren wollen. Wer Infinity War nicht gesehen hat, dem würden wir davon abraten, diesen Trailer anzuschauen.