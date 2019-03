Yo-kai Watch 4 mit frischem Gameplay-Trailer

Yo-kai Watch wird als Serie auf der Nintendo Switch mit Yo-kai Watch 4 erweitert - und wer schon lange mehr von dem farbenfrohen Rollenspiel sehen sollte, freut sich sicherlich über den neuen Gameplay-Trailer. Er gibt uns einen besseren Einblick in die Welt und natürlich die Kreaturen, die wir entdecken können, ganz zu schweigen von den Kämpfen, an denen wir teilnehmen. Es gibt leider aktuell keinen westlichen Veröffentlichungstermin, aber japanische Fans können sich am 6. Juni 2019 mit dem neuen Spiel vertraut machen.