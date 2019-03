Remaster zu Sniper Elite V2 und auch Scharfschützen für Nintendo Switch

Macht euch keine Sorgen mehr - die Teaser, die in den letzten Tagen um das Sniper Elite-Franchise und Entwickler Rebellion herum kursierten, wurden alle in einem Livestream-Entwicklungs-Update veröffentlicht. Das Studio hat gezeigt, dass er derzeit vier neue Sniper Elite-Projekte in Arbeit hat, die die Fans der Serie garantiert begeistern werden.

Es war quasi bestätigt, dass eine neue Remaster-Version von Sniper Elite V2 auf dem Weg nach dem durchgesickerten Trailer gestern war, aber jetzt haben wir einen vollständigen Blick auf den Trailer. Das Spiel wird mit 4K- und HDR-Funktionen verbessert und enthält den gesamten DLC sowie eine Vielzahl neuer spielbarer Charaktere enthalten. Es wird auch einen neuen Onlinemodus für 16 Spieler und einen Fotomodus geben, um all das Gemetzel auf lange Distanz einzufangen. Sniper Elite V2 Remastered startet noch in diesem Jahr für PC, PS4, Xbox One und auch Nintendo Switch, obwohl noch kein endgültiges Datum festgelegt werden muss.

Wir durften auch einen Blick auf eine weitere Re-Release aus der Serie werfen. Sniper Elite 3 Ultimate Edition wird noch in diesem Jahr zur Nintendo Switch aufbrechen, um den remasterten Vorgänger zu begleiten. Das Spiel wird in der Lage sein, Bewegungssteuerungen zu nutzen. Es beinhaltet alle DLC-Inhalte sowie einen neuen Switch-exklusiven lokalen Multiplayer. Es soll noch in diesem Jahr auf den Markt kommen.

Die letzten beiden Projekte werden zu diesem Zeitpunkt in der Nähe der Brust gespielt, da sie sich noch in der Entwicklung befinden. Rebellion hat zumindest gezeigt, dass sie noch in diesem Jahr eine vollständige Enthüllung für ein kommendes VR-Erlebnis im Sniper Elite-Universum machen werden. Und obwohl wir nicht viele Details haben, wird behauptet, dass es ein eigenständiges Spiel ist und in Partnerschaft mit dem unabhängigen britischen Studio Just Add Water (Oddworld, Gravity Crash) entwickelt wird.

Das letzte Projekt ist das geheimnisvollste der vier, aber wir spekulieren, es wird ein neuer Titel, der in die Fußstapfen von Sniper Elite 4 tritt. Leider hat Rebellion erklärt, dass weitere Details zu dieser Version erst 2020 bekannt gegeben werden,