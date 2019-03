Overwatch hat den neuesten Held Baptiste seit einigen Wochen auf den Testservern auf dem PC am Start, so dass Blizzard ihn und seine Fähigkeiten vor einem globalen Launch testen konnte. Jetzt hat der offizielle Twitter-Account für das Spiel enthüllt, dass Baptiste am 19. März 2019 für alle Spieler verfügbar sein wird. Habt ihr Lust auf den Typen?