Fallout 76 kriegt erste Inhalte für Wild Appalachia-Update

Bethesda hat die ersten Inhalte für Wild Appalachia veröffentlicht. Dieses kostenlose Update bringt eine Reihe von neuen Quests, Features, Events und neuen Herstellungssystemen und mehr zu Fallout 76. Die Spieler können ab sofort in eine neue Quest einsteigen, in der sie lernen, alkoholische Getränke zu brauen, die ihnen helfen (oder sie daran hindern) werden, sich den Schrecken von Appalachia zu stellen. Wir werden außerdem in regelmäßigen Abständen Patches zu Wild Appalachia veröffentlichen, mit denen wir Änderungen und Balancing-Anpassungen sowie neue Features wie das Melden von Spielern und Challenge-Verfolgung einführen werden. Im offiziellen Gameplay-Trailer zu Wild Appalachia werden neue Untergrundschauplätze, Rucksäcke, neues C.A.M.P.-Zubehör, geheimnisvolle Kreaturen und mehr vorgestellt. In den kommenden Monaten gibt es zudem regelmäßig Infos zu den Updates Nuclear Winter und Wastelanders.