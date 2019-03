Wunderbar schräge Enthüllung von Atomicrops

"Farm. Marry. Kill." Also Bauernhof, heiraten, töten. Dies mag im Moment nur unser Lieblingsslogan sein und gehört zu dem von Bird Bath Games entwickelten Mix aus Stardew Valley und Nuclear Throne, also dem gerade enthüllten Atomicrops. Es gibt Landwirtschaft, es gibt Töten, und ja, du wirst in diesem Spiel sogar heiraten. Der Enthüllungs-Trailer (der etwas Besonderes ist) ist unten zu sehen. Der Publisher bezeichnet es als echten FPS, also als Farm Protection Simulator. Atomicrops kommt für PC und Konsolen (noch keine genauen Angaben für welche) später in diesem Jahr und ist auf der diesjährigen GDC am Start.