Frischer Trailer mit Will „Aladdin" Smith von Disney

Letzten Monat landete ein Trailer für Aladdin, der uns die Stirn runzeln ließ wegen des absurden Looks von Will Smith als Flaschengeist. Aber jetzt dürfen wir einen genaueren Blick auf Smith und den Rest der Besetzung in einem längeren Trailer werfen, der uns auf das Abenteuer vorbereitet. Und es sieht alles tatsächlich ein bisschen anders aus. Der Film landet am 24. Mai im Kino, und hier sehen wir mehr von der lustigen Seite des Wünsche erfüllenden Geistes, erleben seine theatralischen Tricks und hören natürlich den Song "Friend Like Me". Wir sehen auch den Geist, wenn er nicht blau ist, was irgendwie beruhigend wirkt.