Beweisvideo zeigt Speedhacker in Apex Legends herumdüsen

Hier bei Gamereactor zocken mehrere Mitglieder des Teams intensiv im Battle Royale von Apex Legends auf verschiedenen Plattformen mit - und als einer von uns die PC-Version spielte, trafen wir live auf einen fiesen Speedhacker. Das bedeutet, was der Name andeutet - es ist ein Hacker, der die Geschwindigkeit erhöht hat, was es sehr schwer macht, sie zu filmen, wie ihr im folgenden Clip sehen könnt: