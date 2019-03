Netflix verdoppelt Engagement bei Interactive Stories wie Bandersnatch

Netflix veröffentlichte kürzlich den interaktiven Film Bandersnatch, einen Ableger der Black Mirror-Serie. Zuschauer durften hierbei selbst aktiv werden und mit einer simplen Auswahlmethode wichtige Entscheidungen in der Live-Action-Handlung der Interactive Story über einen jungen Videospielentwickler treffen. Nun stellt sich heraus, dass dies vielleicht nicht das letzte Mal ist, dass wir interaktive Netflix-Geschichten sehen.

Top-Manager Todd Yellin sprach kürzlich in Mumbai während einer Keynote auf der FICCI-Frames-Konferenz, wie von Variety berichtet. Und insbesondere sprach er über Bandersnatch und sagte:

"Es ist ein großer Hit hier in Indien, es ist ein großer Hit auf der ganzen Welt, und wir haben erkannt, wow, interaktives Geschichtenerzählen ist etwas, worauf wir mehr setzen wollen. Wir verdoppeln das. Erwartet also in den nächsten ein bis zwei Jahren mehr interaktives Storytelling. Und es wird nicht unbedingt Science Fiction sein, oder es wird nicht unbedingt düster sein. Es könnte eine verrückte Komödie sein. Es könnte eine Romanze sein, in der das Publikum die Wahl hat - sollte sie mit ihm oder dem ausgehen."