343 Industries mit Pizzen überflutet wegen Tweet und Reddit-Posting

In den letzten Wochen ahnten einige Leute, dass die Ankündigung der Halo: Master Chief Collection im Inside Xbox Stream gestern Abend bestätgit werden würde. Es stellte sich zudem heraus, dass dies einige pizzabezogene Nebenwirkungen für Entwickler 343 Industries hatte - und wir werden jetzt mal erklären, was wir damit meinen.

Wie SweetNicole auf ResetEra schreibt, sagte jemand auf Reddit vor kurzem, dass sie Pizza für den ersten 343 Industries-Mitarbeiter kaufen würden, der kommentiert, ob die Sammlung für den PC offenbart wird. Und ske7ch war derjenige, der antwortete und fragte, über welche Art von Pizza man sprechen würde. ske7ch ist nun nicht irgendjemand, sondern 343 Industries Community Director Brian Jarrard. Und als die Ankündigung kam, kamen auch die Pizzen.

Wie in einem anderen ResetEra-Thread zusammengestellt, gab es eine Flut von Pizzen, die an den Entwickler von verschiedenen Orten und in allen Formen und Größen geschickt wurden. Trotz Jarrards Bitte, sie nicht mit Pizza zu überfluten, scheint es, als würden die Scheiben immer weiter kommen. Jarrard tweetete zwischenzeitlich die folgende Nachricht:

"Die Halo-Community ist fantastisch. Wir sind auch aufgeregt! Bitte, schickt keine Pizzen mehr an 343 Industries. Die Empfangsdame ist nicht hier, also wird es logistisch schwierig und wir wollen wirklich nicht, dass Lebensmittel verschwendet werden." In Anbetracht von Jarrard und seinem gestrigen Tweet der Enthüllung der PC-Version mit einem einfachen Pizza-Emoji vor dem Stream gestern Abend war dies vielleicht nur die seltsame Art und Weise der Community, sich für die Insiderinformationen zu bedanken.