Jade Raymond steigt bei Google als VP ein

Die Google-Nachrichten, die aktuell rund um den Einstieg des US-Internetgiganten in die Spieleindustrie zirkulieren, sind voller Gerüchte und Spekulationen vor der Enthüllung zur GDC in wenigen Tagen. Und angesichts dessen ist noch aufregender, die gesicherte Nachricht zu bekommen, dass Jade Raymond als VP (Vice President) bei Google einsteigt, wie die profilierte Entwicklerin und Producerin in einem Tweet enthüllte. Sie ist eine weltweit anerkannte Branchenveteranin und wird mit ihrer Erfahrung im Spielebereich sehr viel bewegen bei Google. Weist diese Personalie auf eine vielversprechende Zukunft für Google im Gaming hin?