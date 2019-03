Wertvolle NES-Cartridge zu Nintendo World Championships 1990 zufÃ¤llig aufgetaucht

Es gibt nur wenige Retro-Spiele, die so begehrt sind (und teuer sind) wie die NES-Cartridges "Nintendo World Championships 1990", die nur für die Nintendo-Weltmeisterschaften von 1990 erstellt und nie offiziell verkauft wurden. Das fragliche Spiel wurde 1990 an die Finalisten der Nintendo-Weltmeisterschaften vergeben, die in den USA stattfanden. Nur 90 Exemplare wurden verteilt und es ist eines der ungewöhnlichsten Spiele auf dem Markt.

Jetzt ist mal wieder eines dieser Spiele zufällig aufgetaucht, es wurde von einem Mann in der Gegend von Seattle gefunden. Sein Bruder nahm anscheinend an dem Nintendo-Wettbewerb teil und nun wurde das Modul fast 30 Jahre später gefunden. Es gibt bereits deutlich fünfstellige Gebote via Reddit, allerdings steht der Verkauf noch aus. Es gibt übrigens auch eine Version des Spiels in goldener Farbe. Nur 26 davon waren verfügbar und wurden in einem separaten Wettbewerb in der Zeitschrift Nintendo Power vertrieben. Diese goldenen Versionen wurden schon für über 100.000 US-Dollar verkauft. Wer die betreffende Kopie unbedingt sehen möchten, schaut in diesem Youtube-Video von MetalJesusRocks vorbei. Tim kontaktierte anscheinend die Youtuber, um Details zu seinem Fund zu erhalten.