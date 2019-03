State of Decay 2 lässt uns eigene Apokalypse wählen

Bei Inside Xbox haben wir heute Nacht Updates zu State of Decay 2 erhalten, das ein Update erhält, das uns unsere eigene Apokalypse wählen lässt. Dieses Update bringt zwei neue Schwierigkeitsmodi ins Spiel am 26. März 2019 namens Dread und Nightmare. Wir können entweder mit einer brandneuen Community starten oder eine bestehende Community in eine andere Zone verschieben. Die Dread-Zone bieten neue Herausforderungen wie tödlichere Zombies, mit der Pest infizierte Juggernauts und weniger Ressourcen, während die Nightmare-Zone alles noch weiter anheizt mit wandernden Gruppen von Freaks und feindlichen Menschen, die Headshots gegen die Überlebenden landen können.

Das ist aber noch nicht alles, was mit dem neuen Update kommt, denn es gibt auch andere kleine Verbesserung der Lebensqualität. Außerdem wir State of Decay 2 ab April auch Teil des kostenpflichtigen Xbox Game Pass werden.