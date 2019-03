Minecraft ab April im Xbox Game Pass inkludiert

Microsoft macht mit dem Xbox Game Pass eindeutig einen großen Schritt nach vorne und das schon seit einiger Zeit. First-Party-Titel wie Crackdown 3 erscheinen zum Start im kostenpflichtigen Streaming-Service, aber es gibt auch viele andere Spiele wie in diesem Monat Fallout 4 and Just Cause 4. Am 4. April 2019 nun wird sich jedoch ein weiterer großer Name dem Game Pass anschließen, denn Minecraft landet mit im Xbox Game Pass. Das sind definitiv große Neuigkeiten für Game Pass-Abonnenten, die die bereits lebendige Community rund um das Spiel erweitern werden. Vergiss nicht, dass du mit dieser Version auch plattformübergreifend spielen kannst, wenn du also Freunde auf der Switch hast, kannst du auch mit ihnen spielen.