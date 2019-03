Google zeigt Teaser für Ankündigung zur GDC

Letzten Monat hat Google angekündigt, im Rahmen der Game Developer Conference (GDC) im März etwas zu enthüllen, das den Weg des Technologiekonzerns in die Spielebranche aufzeigen wird. Nun haben sie einen Teaser veröffentlicht, um uns vor der Keynote am 19. März um 19 Uhr deutscher Zeit ein bisschen neugierig zu machen.

Der Teaser zeigt verschiedene Spielszenarien, in denen sich Dinge entwickeln, wie ein Auto, das aus einer Garage kommt, ein Raumschiff, das startet, und ein Gladiator, der in die Arena hinausgeht. Google-Manager Rick hat via Twitter seine Begeisterung für die Show kundgetan und nannte sie "die Zukunft des Gamings". Gerüchte deuten schon seit einiger Zeit auf einen Streaming-Service hin, ähnlich dem, woran Xbox mit Projekt xCloud arbeitet.