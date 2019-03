Details zu Project xCloud Streaming-Service, erste Test noch 2019

Inside Xbox ist gestern via Livestream zurückgekehrt, um uns noch mehr Nachrichten von Microsofts Plattform zu geben. Obwohl es nicht nur um Konsolenspiele ging, denn immerhin wurde Halo: The Master Chief Collection für PC angekündigt sowie eine Einführung in das Project xCloud gegeben, das im letzten Jahr enthüllt wurde.

Das Segment aus der Show haben wir unten vollständig eingebaut. Der Head of Gaming Cloud, Kareem Choudhry, spricht über Project xCloud spricht und erklärt, dass dies Teil ihrer Philosophie ist, Spielern zu erlauben, Spiele auf jeder beliebigen Plattform zu spielen, im Sinne der anderen Initiativen wie Abwärtskompatibilität und Xbox Play Anywhere. xCloud sei eine logische Fortsetzung davon, da es Cloud-basiertes Spielen überall dort ermöglicht, wo Microsoft einen Client hat, was alles ohne Manipulation an den Spielen selbst geschieht. Dazu gehört auch das Speichern in der Cloud, damit wir dort weitermachen können, wo wir aufgehört haben, egal auf welcher Plattform. Und wir sehen es sogar in Aktion, als Gastgeberin Julia Hardy ihre Session aus Forza Horizon 4 auf einem Android-Telefon über einen mit Bluetooth verbundenen Xbox One-Controller spielt.

Zu Recht fragten die Kommentatoren des Videos, wie viel Eingabeverzögerung es bei dieser Technologie geben würde. Wir kennen diese Details noch nicht, aber da Choudry den Wunsch betont, genau die gleiche Erfahrung zu haben, die die Entwickler beabsichtigt haben, scheint es, als hätten sie viele Elemente in Betracht gezogen. Was den Zeitpunkt betrifft, an dem wir xCloud erwarten können, so hat Choudry bekannt gegeben, dass in diesem Jahr öffentliche Tests beginnen werden.