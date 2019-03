Wir checken Nubia Alpha, das am Handgelenk tragbare Smartphone

Faltbare Telefone und 5G waren zwei der Schlagworte auf dem Mobile World Congress 2019 in Barcelona. Und wir haben von Nubia deren aktuell einzigartige Vision für flexible Bildschirme gesehen: das Nubia Alpha, ein am Handgelenk tragbares Smartphone. Wir sehen die Einheit als eine Mischung aus einer Smartwatch und einem am Handgelenk montierten Smartphone und sind gespannt, mehr darüber zu erfahren. Hyunsung Lee hat uns die folgende Live-Demo zur Verfügung gestellt.

Während der Demonstration wurden einige Merkmale der Nubia erläutert, wie z.B. das gestengesteuerte Navigationssystem oder wie sich der flexible 4-Zoll-Bildschirm um das Armband wickelt. Die Kamera kann ultrabreite Bilder aufnehmen, und das Gerät enthält auch die für Smartwatches typischen Gesundheits- und Fitnessanwendungen.

Wir haben uns auch gefragt, wie du deine Freunde mit dem Gerät anrufst, und Lee erzählt uns, dass sie planen, Nubia Pods über einen Partner zusammen mit dem Alpha zu veröffentlichen. Nächsten Monat wird die Nubia Alpha in China und weltweit erscheinen, aber letztere wird die Bluetooth-Version erhalten, die natürlich eine Kopplung mit einem Smartphone erfordert. Nubia plant jedoch, die eSIM-Version des Geräts im Sommer, abhängig von den Dienstanbietern, weltweit freizugeben, und dieses Modell kann als eigenständiges Gerät betrieben werden.

Die Nubia Alpha Bluetooth wird 449 Euro kosten, während das eSIM-Modell 549 Euro kosten wird. Es gibt auch eine 18K hartvergoldete Version mit Edelstahlband, wie im Video gezeigt, und die kostet 649 Euro.