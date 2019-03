Borderlands 3 von Gearbox und Pitchford böse geteasert

Angesichts der Tatsache, dass sowohl 2K Games als auch Gearbox Software offensichtliche Hinweise auf die Veröffentlichung von Borderlands 3 vor April 2020 gegeben haben, bestand kein Zweifel, dass es die Enthüllung des Spiels zur GDC 2019 bevorsteht. Nun haben sowohl Gearbox-Chef Randy Pitchford als auch das Entwicklerstudio das untenstehende Bild in den sozialen Medien veröffentlicht. Der grafischen Stil ist eindeutig der von Borderlands. Der Ausfahrt mit der Nummer 3 ist ein ebenso deutlicher Hinweis. Daher ist es so gut wie bestätigt, dass Borderlands 3 oder wie auch immer es genannt wird, am 28. März endlich mal offiziell enthüllt wird zum Ende der GDC 2019.