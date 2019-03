Analyst schätzt Lebensdauer der Nintendo Switch auf mindestens sieben Jahre

Der Nintendo Switch scheint mit Fire Emblem: Three Houses, Super Mario Maker 2, The Legend of Zelda: Link's Awakening ein sehr arbeitsreiches Jahr bevorzustehen. Obwohl Nintendo im letzten Jahr vor allem von kleinen Indies beherrscht wurde, scheinen die Japaner weiterhin stark in die Entwicklung von großer Software für ihre Hybridkonsole zu finanzieren. Momentan gibt es jedenfalls keine Anzeichen dafür, dass sie ihr Tempo bald senken werden. Das wiederum bedeutet, dass Nintendo noch einige Zeit auf ihre Switch als primäre Plattform angewiesen sein wird. Jedenfalls glaubt das der Präsident der japanischen Analystenagentur Media Create, Atsushi Hosokawa. Im Gespräch mit Bloomberg sagte er, dass die Switch dieses Jahr ihren Höhepunkt erreichen könnte, und dass sie für die nächsten drei bis vier Jahre ein fester Bestandteil des Gaming-Marktes bleibe. Damit attestiert Hosokawa dem Hybriden eine Lebensdauer von mehr oder minder sieben Jahren - die Konsole soll demzufolge bis mindestens 2024 (unter-)halten. Zum Vergleich, der 3DS befindet sich in seinem achten Jahr.