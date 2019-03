MotoGP 19 enthüllt, stärkere KI unter den bestätigten Neuerungen

Milestone ist der Konkurrenz einen Schritt voraus, wenn es ums Fahren auf zwei Rädern geht und mit der Ankündigung von MotoGP 19 wird der Fokus des Studios auf das Thema Motorradrennen fortgesetzt. Am 6. Juni soll der Titel auf PC, PS4 und Xbox One losdüsen, die Switch-Version wird wohl erst einige Wochen später an die Startlinie gelangen. Die offizielle Ankündigung enthielt außerdem Details zu einer zweijährigen Zusammenarbeit des Teams mit den KI-Spezialisten von Orobix. Aus diesem Projekt soll eine neue, realistischere Renn-KI hervorgetreten sein, die unser Fahrterlebnis auf eine neue Stufe hieven könnte. Darüber hinaus verspricht das Studio Verbesserungen im Bereich des Multiplayers, unter anderem dank dedizierter Server, einer neuen Klasse (dem emissionsfreien FIM Enel MotoE World Cup), der Rückkehr historischer Rennen und der erneuten Unterstützung für die MotoGP eSport Championship. Abschließend wollen wir euch noch den Ankündigungs-Trailer zeigen, damit ihr eine Vorstellung der Aktion erhaltet.