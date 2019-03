Monster Hunter schwelgt zum 15. Geburtstag in Erinnerungen

Anfang 2018 brachte Capcom die Monster-Hunter-Serie mit Monster Hunter: World auf ein neues Level. Nach vielen Jahren des relativen Stillstands übertraf der japanische Entwickler alle Erwartungen und veröffentlichte ein fantastisches Spiel, das sich zurecht internationaler Beliebtheit erfreut. 2019 ist für das Franchise ein bedeutendes Jahr, denn vor 15 Jahren, genauer gesagt am 11. März 2004, startete in Japan auf der PS2-Plattform die große Monsterhatz, die ein eigenes Subgenre und etliche Nachahmer zutage fördern sollte. Anlässlich der Feierlichkeiten veröffentlichte das Unternehmen gestern ein kleines Video, in dem wir die Entwicklung der Marke in den letzten 15 Jahren nachverfolgen dürfen. In Europa startete die Serie erst am 27. Mai 2005, doch wir senden Monster Hunter trotzdem schon jetzt die besten Glückwünsche zum Geburtstag.