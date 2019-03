Trendy Entertainment heißt ab sofort Chromatic Games

Was von den Dungeon-Defenders-Entwicklern Trendy Entertainment heute noch übrig geblieben ist, wurde diese Woche in Chromatic Games umbenannt. Rund 30 Mitarbeiter und der Gründer Augi Lye haben das Unternehmen den ehemaligen Investoren abgekauft und somit den Grundstein ihrer Indie-Struktur geschaffen. Das Studio sah sich in den letzten Jahren mit Vorwürfen über das Fehlverhalten des Mitbegründers Jeremy Stieglitz konfrontiert, der das Unternehmen 2014 verließ (und kurze Zeit später Studio Wildcard aus dem Boden stampfte - verantwortlich für ARK: Survival Evolved). All das will man nun offenbar hinter sich lassen und von vorne beginnen, deshalb auch der neue Name.

Gegenwärtig setzt Chromatic seine Arbeit an Dungeon Defenders II fort, aber der Fokus der nächsten Zeit scheint ein Projekt namens Dungeon Defenders: Awakened zu sein. Das nächste Spiel ähnelt dem ursprünglichen Dungeon Defenders wieder mehr und sucht auf einer Crowdfunding-Plattform derzeit nach Unterstützern. 220.000 Euro sollen in den nächsten drei Wochen zusammengetragen werden, nach aktuellem Stand sieht das Vorhaben mehr als realisierbar aus. Konsolenportierungen sind bei Erreichen der entsprechenden Finanzierungsziele ebenfalls denkbar.