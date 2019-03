Playstation Now rollt in sieben weiteren Ländern aus

Playstation Now ist bereits in einigen europäischen Ländern, wie Deutschland, Großbritannien und Frankreich verfügbar, doch ab sofort dürfen sieben weitere EU-Mitgliedsstaaten auf Sonys Game-Streaming-Dienstleistung zugreifen. Grund dafür ist die Ausweitung des Angebots auf Italien, Spanien, Portugal, Finnland, Schweden, Dänemark und Norwegen durch den japanischen Publisher.

PS Now ist ein Streaming-Dienst, mit dem Spieler eine Reihe von Playstation-Spielen auf ihre PS4 übertragen (und in einigen Fällen auch herunterladen) können. Die Games lassen sich auch auf einen PC streamen, falls ihr dort lieber spielen solltet. Exklusivspiele, wie Bloodborne und The Last of Us, sind neben Drittanbieter-Titeln, wie zum Beispiel Battlefield 4 am Start. Insgesamt stehen mehr als 600 Spiele der alten und aktuellen Generation zur Verfügung, die Tendenz steigt.

Quelle: Playstation Blog.