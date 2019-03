Anthem-Spieler planen temporären Boykott

Seit Anthem Anfang letzten Monats gestartet ist, hat Bioware bereits zweimal das Beutesystem des Spiels aktualisiert. Es geht konkret um die Häufigkeit, mit der Feinde Meisterwerke fallen lassen, wenn wir sie zum Beispiel im Freeplay oder in den Strongholds bekämpfen. Investierte Spieler begrüßen diese Änderungen prinzipiell, so sie denn in Aktion treten würden. Das Studio hat die geplanten Updates bereits zweimal aufgrund von technischen Fehlern ausgesetzt und sich entschuldigt - das reicht einigen Fans aber offenbar nicht. GameWatcher berichtet von einem geplanten Boykott des Spiels im Zeitraum vom 11. bis zum 15. März 2019. Man will einen Punkt deutlich machen, heißt es auf Reddit zu dieser Aktion... Die Anteilnahme scheint beachtlich zu sein, viele Nutzer in den Foren attestieren jedenfalls ihre Unterstützung.