Magische Erinnerungen im neuen DLC-Trailer zu Ni no Kuni II: Schicksal eines Königreichs

Bandai Namco hat der zweiten, großen Erweiterung von Ni no Kuni II: Schicksal eines Königreichs einen neuen Trailer beschert. In Magische Erinnerungen (englischer Titel: "The Tale of a Timeless Tome") sehen wir einen mysteriösen Hasen in einem Anzug, der Evan und seinen Freunden in ihren Träumen erscheint. Wir begegnen diesem Charakter im Wirtshaus von Goldpaw und er verspricht uns ein aufregendes Abenteuer. Neben dieser neuen Geschichte fügt das DLC dem Hauptspiel zwei weitere Kampfmechaniken hinzu, die Bandai Namco nur kurz beim Namen ("Begleitmagie" und "Martha-Martial") nennt. Geplant ist außerdem ein sogenanntes Kolosseum, in dem wir uns gegen starke Gegner verteidigen müssen. Magische Erinnerungen erscheint am 19. März zum Preis von 14,99 Euro (und ist für Season-Pass-Besitzer kostenlos). Ni no Kuni II: Schicksal eines Königreichs ist ein niedliches Spiel (wie ihr in unserer Kritik nachlesen könnt) für PC und Playstation 4. Unten seht ihr noch den besagten Trailer: