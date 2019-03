Explosiver Trailer bereitet Sekiro: Shadows Die Twice auf bevorstehenden Release vor

Sekiro: Shadows Die Twice wird uns Ende März in eine düstere Fantasy-Version der japanischen Sengoku-Ära versetzen. Das Game landet auf PC, PS4 und Xbox One und From Software hat sich die Mühe eines kleinen Launch-Trailers gemacht, um seinen Fans noch ein letztes Mal vor der Veröffentlichung einen Eindruck ihres neuen Titels zu geben. Gezeigt wird eine Mischung aus Hintergrundgeschichte und Spielmechaniken, in Zusammenspiel mit allerhand Bossekämpfe. Wem das noch nicht genügt, der schaut sich fast 20 Minuten an Sekiro-Gameplay an oder wirft einen Blick in unsere neue Vorschau.