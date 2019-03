Monster Boy bekommt Demo im Switch-eShop

Monster Boy and the Cursed Kingdom ist das erste neue Spiel der Monster World (oder eben Wonder-Boy)-Serie in über zwei Jahrzehnten. Der Titel wurde letztes Jahr auf PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht und lief auf dem Hybriden wenig überraschend phänomenal gut an. Am Donnerstag (also im Laufe des Tages) wird eine Demoversion des Spiels im Nintendo eShop erscheinen und das ist eine großartige Gelegenheit für all diejenigen, die sich das Wirrwarr bislang noch nicht angetan haben. Mehr Infos zum Spiel findet ihr in unserer Kritik.