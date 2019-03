Vier neue Games für Origin Access im März 2019

In diesem Monat gibt es für Mitglieder von Origin Access wieder neue Titel, die ab dem 14. März 2019 verfügbar sind. Folgende Spiele werden dem Vault hinzugefügt: Pyre, Star Wars Jedi Knight: Dark Forces II, Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast und Chaos auf Deponia.

Außerdem können zahlende Abonnenten diesen Monat einige Ingame-Vorteile für die Neuzugänge in der wachsenden Bibliothek ergattern:

Apex Legends: Indem sie sich bis zum 30. Juni 2019 bei Origin Access anmelden und Apex Legends spielen, erhalten Abonnenten 1000 Apex Coins, einen exklusiven Flatline-Waffenskin und ein besonderes Bannerabzeichen.

Anthem: Alle Spieler, die zwischen dem 15. und 31. März spielen, erhalten den exklusiven "In alle Richtungen"-Aufkleber zur Personalisierung ihres Javelins.

Madden NFL 19: Basic-Abonnenten erhalten ein Gold Team Fantasy Pack in Madden Ultimate Team am zweiten Tag jeden Monats, Premier-Abonnenten können sich jeden Monat zwei Gold-Spieler aussuchen. Spieler loggen sich dazu einmal im Monat bei MUT ein und wählen den Reiter "Unopened Packs" im MUT Store-Menü aus.