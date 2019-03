Reichlich Details zu Harry Potter: Wizards United enthüllt

Niantic und Warner Bros. haben die ersten Details zu Harry Potter: Wizards Unite enthüllt, dem Mobile Game für Android und iOS. Das Augmented Reality-Spiel basiert auf dem beliebten Franchise von JK Rowling, und die Website gibt nun einen tieferen Einblick in das Spiel.

Das Spiel wird von WB Games San Francisco und Niantic gemeinsam entwickelt und veröffentlicht und ist Teil des Labels Portkey Games, das sich den Erfahrungen der Wizarding World widmet. In diesem Spiel bist du ein Rekrut der Statute of Secrecy Task Force. Du musst einen Vorfall im Universum untersuchen, bei dem sich Zauberer und Hexen zusammenschließen, um Zaubersprüche zu sprechen und "Foundables" (Kreaturen, Völker, Erinnerungen und andere Dinge) zurückzubringen, die mit verwirrender Magie an ihren richtigen Ort gefangen sind, damit die Magie vor Muggeln geheim gehalten werden kann. Diese Foundables erscheinen an realen Orten wie Banken, Zoos, Kunstgalerien und mehr.

Ähnlich wie bei Pokéstopps in Pokémon Go können wir an den sogenannten Inns Energie, magische Zutaten und Portkeys auffüllen, die AR-Portale freischalten. Zauberenergie wird jedes Mal verwendet, wenn du einen Zauber wirkst, und du kannst auf der Welt Zutaten finden, um auch Tränke herzustellen, die auf der Karte markiert sind und je nach Tageszeit, Umgebung und Wetter variieren. Portmanteaus können auch für aufgedeckte Portkeys freigeschaltet werden, so dass wir ikonische Orte besuchen können, einschließlich des legendären Shops von Ollivander.

Du wirst auch in den Kampf ziehen können, während du Festungen mit Zauberherausforderungen besuchst. Diese lassen uns in Echtzeit-Duellen im Mehrspieler-Modus gegen andere Feinde kämpfen, mit selteneren Belohnungen, je höher die Bedrohung ist. Du kannst dich auf verschiedene Berufe wie Professoren, Auroren und Magizoologen spezialisieren, die jeweils ihre eigenen Fähigkeiten haben, die bei diesen Herausforderungen besonders hilfreich sind.

Das Spiel kommt 2019 und wir können uns im Google Play Store hier vorregistrieren . Bist du begierig darauf, als Zauberer einzusteigen?