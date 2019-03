Listing zu Halo: Master Chief Collection befeuert Gerüchte um PC-Version

Als wir letzte Woche herausfanden, dass ein Inside-Xbox-Livestream am 12. Märzstarten wird, wendeten sich viele Spekulationen in Ruchtugn Halo: The Master Chief Collection. Microsoft sagte uns, dass das Spiel vorgestellt werden würde, aber Gerüchte begannen, dass das Bundle für den PC kommt, was DSOGaming durch die Berichterstattung über ein Listing im Microsoft Store befeuert. Diese Auflistung für die Sammlung zeigt Xbox One als Titel, was natürlich zu erwarten ist, aber dann haben wir auch Surface Hub, ein Touchscreen-Gerät mit Windows 10. Dies scheint darauf hinzudeuten, dass die Sammlung auch für PC kommen könnte, zumal DSOGaming darauf hinweist, dass Surface Hub bei Halo 5: Guardians fehlt - einem Spiel, das nicht auf PC läuft. Wir müssen nicht lange auf die abschließende Antwort warten, der Livestream läuft ja heute.