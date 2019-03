Stela enthüllt vom Halo-Mitentwickler SkyBox Labs

SkyBox Labs, die an der Entwicklung von Halo Infinite beteiligt sind, haben ein brandneuen Cinematic-Plattformer namens Stela enthüllt, bei dem die Spieler die Kontrolle über eine junge Frau übernehmen, die das Ende einer alten Welt erlebt. Das Spiel wird noch in diesem Jahr auf PC und Xbox One veröffentlicht und wird nächste Woche auf der Game Developer Conference (GDC) als offizielle Auswahl im ID@Xbox Developer Showcase vorgestellt.

"Unser Fokus lag darauf, schöne 3D-Atmosphären mit Tiefe und Skalierung zu schaffen und gleichzeitig so treu wie möglich dem filmischen Plattformer-Genre zu bleiben", sagt Shyang Kong, Mitbegründer der SkyBox Labs. Wir müssen bis GDC warten, um detailliertere Informationen über Stela zu erhalten, aber im Moment haben wir schon ein paar Screenshots.